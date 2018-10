A #Verissimo su #Canale5 ospiti: Asia Argento, Nadia Toffa, Ilary Blasi, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti

Sabato 13 ottobre su Canale5 appuntamento speciale con Verissimo, che per l’occasione inizierà alle 15.40, anziché alle 16.10.

Silvia Toffanin accoglierà in studio per un’intensa intervista Asia Argento, passata dall’essere una delle paladine del movimento #metoo al ruolo di accusata per presunte molestie dall’attore Jimmy Bennet.

A Verissimo il toccante racconto della conduttrice de ‘Le Iene’ Nadia Toffa, che ha appena pubblicato un libro in cui parla di come si possa provare a convivere con il cancro.

Ospite anche Ilary Blasi, conduttrice della terza edizione di “Grande Fratello Vip”.

In studio, inoltre, Valerio Merola, secondo concorrente eliminato dal reality di Canale 5.

Infine, una super coppia: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, da 25 anni dietro al mitico bancone di “Striscia la notizia”.

