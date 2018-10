ALESSANDRA AMOROSO E VALERIO SCANU SVETTANO NELLA CLASSIFICA FIMI DI QUESTA SETTIMANA.

Che ad appena una settimana dalla pubblicazione del suo ultimo album intitolato 10 , Alessandra Amoroso vada ad occupare il primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti della settimana non stupisce più di tanto ed è anzi probabile che già dalla prossima settimana il disco venga certificato “oro”. La cantante infatti, può contare su un folto seguito che conta oltre due milioni di fan, su un’ottima ed efficace promozione mediatica e televisiva , su un lungo instore tour tutt’ora in corso che ha sempre registrato finora migliaia di presenze e, può contare soprattutto sui passaggi in radio …quelle “giuste”. Dato poi non trascurabile, gode della stima e considerazione di Maria De Filippi, una chiave per molte porte.

Stupisce invece il secondo posto della classifica, occupato (e si può dire a “sorpresa”) da un piccolo indipendente quale è Valerio Scanu che, sicuramente non gode di visibilità mediatica e televisiva di primo piano e che le radio intese come grandi network se le può solo sognare!

Nella considerazione quindi che è molto difficile trovare grandi network disposti a passare canzoni di cantanti o artisti che non abbiano alle spalle grandi colossi della musica o case discografiche, indipendentemente dalla durata della sua permanenza in FIMI, va riconosciuto a Scanu anche solo il merito di essere arrivato ad occupare un notevole secondo posto nella classifica FIMI di questa settimana col suo ultimo album X /Dieci. Dieci come 10 quello dell’Amoroso (solo espresso con una grafica diversa), perchè, come anche per la cantante salentina, va a celebrare i primi dieci anni di carriera musicale. Dieci sono infatti gli anni trascorsi per entrambi dalla partecipazione ad Amici, edizione del 2008, in cui finirono per occupare la medesima posizione di primo e secondo classificato.

Scivola in terza posizione “Trap Lovers”, il nuovo album della Dark Polo Gang, che la settimana scorsa occupava il primo posto in classifica.

Al quarto posto i Thegiornalisti e In quinta arrivano i Twenty One Pilots.

Qui la classifica completa:

http://www.fimi.it/classifiche#/category:album

Redazione

.