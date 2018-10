Michael Bublé: LOVE in uscita il 16 novembre sara l’album di addio alla musica …”Ho realizzato l’album perfetto e ora posso lasciare davvero al top” .

Già due anni fa aveva annunciato l’addio all’attività pubblica, dopo che al figlio Noah, di soli tre anni, era stato diagnosticato un tumore al fegato. Ora il bambino è guarito, ma l’esperienza, rivela Bublé, “mi ha fatto rimettere tutto in discussione, ha cambiato la mia percezione della vita“. Love, il nuovo lavoro in uscita il 16 novembre, sarà dunque l’album d’addio.

“Non so neanche se riuscirò a terminare questa conversazione senza piangere. E non ho mai perso il controllo delle mie emozioni in pubblico”, confessa Bublé nel corso della chiacchierata “Questa è la mia ultima intervista. Mi ritiro. Ho realizzato l’album perfetto e ora posso lasciare davvero al top” .

Redazione