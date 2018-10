SU #CANALE5 NUOVO APPUNTAMENTO CON DOMENICA LIVE CHE OSPITERA’ GIORGIO MANETTI, BOBBY SOLO E LA FIGLIA VERONICA

Domenica Live, il contenitore condotto da Barbara d’Urso, in onda domenica 14 ottobre, dalle ore 14, su Canale 5, questa settimana ospiterà in studio Bobby Solo con la figlia Veronica che hanno recuperato il rapporto padre-figlia dopo 15 anni e dopo anni di battaglie legali per questioni economiche grazie agli appelli della ragazza a Domenica Live e al Grande Fratello 15.

E ancora: Giorgio Manetti, oggi imprenditore, ma famoso per essere stato una star di Uomini e Donne grazie alla sua lunga e travagliata storia con la dama Gemma Galgani. Manetti si racconterà a Barbara d’Urso per un’intervista esclusiva.

