Ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 14 ottobre: Bene le reti Rai | “Domenica In” vince ancora su “Domenica Live”

Grandissimo risultato di ascolti per gli azzurri di Roberto Mancini: la partita Polonia Italia valida per la Nations League ha dominato nettamente il prime time con 8 milioni 465 mila spettatori e uno share del 33,7%.

Su Rai2 erano in programma due episodi di due serie tv: la puntata di “NCIS” ha totalizzato 1 milione e 877 mila spettatori (7.3 di share), mentre l’episodio di “Istinct” è stato visto da 1 milione 359 mila, pari al 6.1.

Bene su Rai3 “Amore Criminale” con Veronica Pivetti, visto da 1 milione e 360 mila spettatori con il 6.2 di share.

Nel day time, si riprone ovviamente la disfida tra Domenica In su Rai1 e Domenica Live su Canale5, disfida che ha visto trionfare tre volte su quattro Mara Venier su Barbara D’Urso che “soccombe” anche questa settimana.

“Domenica In” di Mara Venier su Rai1 sale negli ascolti ed è nuovamente il programma più visto della sua fascia oraria con una media di 2 milioni 425 mila spettatori ed il 18,7% share. In particolare nella prima parte, che prevedeva l’intervista alla sorella di Stefano Cucchi, Domenica In ha ottenuto 2 milioni 813 mila spettatori e uno share del 19.2% mentre nella seconda ha avuto 2 milioni 274 mila e il 18.5. Bene, a seguire, anche “La prima volta”, il programma condotto da Cristina Parodi che ha totalizzato 1 milione e 756 mila spettatori, con il 13.7 di share.

Domenica Live su Canale5 ha registrato invece 1.854.000 spettatori (12.3%) nella presentazione in onda dalle 13.59 alle 14.16, 2.144.000 (16.6%) nell’Attualità in onda dalle 14.21 alle 16.57, 2.013.000 (17.2%) nelle Storie in onda dalle 17.00 alle 17.22, 2.389.000 (19.8%) nella prima parte in onda dalle 17.26 alle 17.54, 2.549.000 (19.6%) nella seconda in onda dalle 17.59 alle 18.32 e 2.201.000 (15.7%) nell’Ultima Sorpresa in onda dalle 18.37 alle 18.44. In sovrapposizione Rai 1 sigla il 18.7% e Canale 5 il 16.1%.

Nel prime time, sempre su Canale5 “Victoria 2” che ha inchiodato davanti alla televisione il 7% dei telespettatori.

Bene il film andato in onda in prima serata su Italia 1, “Le Iene” che ha ottenuto il 11,9% di share.

Il fuggitivo andato in onda su Rete 4 ha conquistato il 4,1% di share.

Redazione