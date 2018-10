[Comunicato Stampa] Arriva oggi il nuovo numero di De Agostini Vinyl, con un’incredibile cover story dedicata ai Queen!

ESCE OGGI IL SECONDO NUMERO DI

IL NUOVO MENSILE PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI MUSICA A 33 GIRI

È IN EDICOLA CON UN’INCREDIBILE COVER STORY DEDICATA AI QUEEN

E TANTO ALTRO…

Arriva oggi, lunedì 15 ottobre, il nuovo numero di De Agostini Vinyl, con un’incredibile cover story dedicata ai Queen. All’interno del magazine è possibile trovare anche il viaggio di Fabio Treves all’isola di Wight, la storia della Ace Records, l’intervista a Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti e quella a Tullio De Piscopo, un excursus tra i migliori album live di sempre e tanto altro.

Proprio nei mesi scorsi De Agostini ha lanciato Queen The Vinyl Collection, una collezione unica della musica della band inglese in 25 album a 33 giri singoli, doppi e tripli ristampati su vinile nero da 180 grammi, oltre a 25 booklet ufficiali con tutta la storia di una delle rock band più famose di tutti i tempi. La collana ripercorre la carriera della band a partire dal loro album di debutto “Queen” del 1973, fino a “Made In Heaven”, l’album del 1995 che comprende le ultime registrazioni in studio di Freddie Mercury e il materiale registrato dalla band in session precedenti alla sua morte, oltre a sei imperdibili album live, tra cui “Live Killers”, fuori produzione da anni, e “Live At Wembley Stadium”, pubblicato per la prima volta in questa veste esclusiva con 3lp (https://www.deagostini.com/it/prodotti/queen-vinile/).

È sempre in edicola la collezione sulla musica del grande PINO DANIELE, per la prima volta interamente disponibile su vinile 180 grammi (https://www.deagostini.com/it/prodotti/pino-daniele-vinile/). 29 sono i titoli che compongono la collana e ogni 15 giorni è disponibile un nuovo album acquistabile in abbinamento al mensile.

Il neonato magazine rappresenta la tappa fondamentale di un percorso iniziato otto anni fa con la collana dedicata alla musica Jazz, cresciuto grazie a collezioni internazionali di successo e consacrato dalla community social che coinvolge decine di migliaia di appassionati.

Musica, grandi album, artisti, tendenze, interviste e curiosità riempiranno le pagine del progetto editoriale firmato De Agostini.

De Agostini Vinyl è motivo d’orgoglio per De Agostini, ma è anche una sfida: quella di continuare a emozionare il pubblico degli amanti del vinile con tanta buona musica da ascoltare e, perché no, anche da sfogliare. In questi anni De Agostini ha venduto oltre 2 milioni di dischi tra Italia, UK, Spagna, Giappone e altri mercati occidentali, posizionandosi tra i leader globali nella produzione e commercializzazione di lp in vinile.

De Agostini Vinyl è anche una Community per chi ama la musica e colleziona vinili, per chi rimette sul piatto i sogni e li fa girare:

https://www.facebook.com/deagostinivinyl/ – https://www.instagram.com/deagostinivinyl/

Redazione