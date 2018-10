NUOVO APPUNTAMENTO CON “GRANDE FRATELLO VIP” Cristiano Malgigolio torna nella Casa

Fra poco in onda, in prima serata su Canale 5, il quarto appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Cristiano Malgioglio torna nella Casa. Per restarci? Ci sono degli argomenti da chiarire e nuove sfide da lanciare…

La Marchesa d’Aragona fa discutere sia fuori, sia dentro il loft di Cinecittà. Finalmente, si scoprirà tutta la verità sul titolo nobiliare della concorrente di “Grande Fratello Vip”. A far luce ci penserà la contessa Patrizia De Blanck. Nelle scorse ore, Maurizio Battista ha deciso improvvisamente di uscire dalla Casa. In studio, il comico spiegherà i motivi del suo abbandono. Scopriremo inoltre chi sarà eliminato tra Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin. Non mancheranno poi nuove nomination. Al solito, imperdibili le scanzonate incursioni della Gialappa’s Band.

Redazione