[COMUNICATO STAMPA] #BGH – Stef BURNS Claudio GOLINELLI Will HUNT tornano con il “BGH Christmas Tour” dal 5 dicembre

Ripercorrendo i più grandi successi della storia del rock internazionale

BGH

Stef BURNS-Claudio GOLINELLI-Will HUNT

Dal 5 al 17 dicembre torneranno nei live club con

“BGH CHRISTMAS TOUR”

CALENDARIO

Tre tour e migliaia di chilometri macinati negli ultimi due anni, quasi ogni sera oltre due ore di grande musica, ripercorrendo la storia del rock, con grandi consensi da parte del pubblico. I concerti, nei club e nelle piazze, di BGH -Stef BURNS-Claudio GOLINELLI-Will HUNT, hanno stupito e divertito i fan di tutta Italia, registrando anche diversi sold-out.

Il chitarrista Stef Burns e il bassista Claudio “Gallo” Golinelli (da anni al fianco di Vasco Rossi) con il batterista Will Hunt (Evanescence) – cresciuti con i suoni incandescenti di Jimi Hendrix, Alice Cooper, Jeff Beck e altri mostri sacri del rock – formano un power trio eccezionale.

I tre musicisti non vedono l’ora di riportare sul palco il loro potente rock show e lo faranno dal 5 al 17 dicembre nei migliori live club con il “BGH Christmas Tour”.

Dicembre : 5 Agropoli (SA), Officina 72; 6 Napoli, Goodfellas; 7 Roma, Hilljoy; 8 Ascoli Piceno, Breaklive; 9 Apricena (FG), Artista Lab-Bier; 10 Mesagne (BR), Teatro Comunale; 12 Sacile (PN), Funky Go; 13 Vicenza, Killjoy; 14 Cermenate (CO), Black Horse; 15 Bellinzona, Espocentro; 16 Bologna, Bravo Caffè; 17 Bologna, Bravo Caffè.Con una scaletta di famosi brani internazionali, e qualche sorpresa già in preparazione, Stef, il “Gallo” e Will promettono di regalare ancora una volta al pubblico un concerto energico, caratterizzato dal loro inconfondibile sound, e divertimento assicurato.

