[COMUNICATO STAMPA] ED SHEERAN Il cantautore britannico paga più tasse di Amazon e Starbucks…

Da qualche giorno la stampa inglese sta dedicando molta attenzione e diversi articoli alle dichiarazioni dei redditi di Ed Sheeran, dopo la notizia che il cantautore britannico ha incassato nel 2017 qualcosina come… 85mila euro al giorno. Conti alla mano, però, Ed è soprattutto uno dei principali contribuenti del fisco inglese, al punto da versare all’erario di Sua Maestà una cifra più alta di quella di multinazionali americane come Amazon e Starbucks. Le tasse pagate da Ed Sheeran corrispondono a 5,29 milioni di sterline, nel 2017, più di quanto versato nel Regno Unito da Amazon (4,5 milioni) e Starbucks (3,3 milioni di sterline). C’è da aggiungere che queste aziende pagano altre tasse (13,7 milioni nel caso di Starbucks) attraverso società sussidiarie e collegate alla casa madre, mentre Ed è solo Ed. In ogni caso, il 2018 potrebbe essere andato ancora meglio, visto l’incredibile successo del suo tour ”Divide”, che proseguirà anche per tutto il 2019, tornerà in Italia. Il cantautore di Halifax sarà headliner nella seconda giornata del festival Firenze Rocks il 14 giugno alla Visarno Arena, a cui faranno seguito due show, rispettivamente allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno. (105.net)

Redazione