[COMUNICATO STAMPA] CLAUDIO BAGLIONI: grande successo ieri sera a FIRENZE per la prima delle oltre 40 IMPERDIBILI DATE di “AL CENTRO” |DATE TOUR 

Il 2018 celebra mezzo secolo di storia della musica italiana

CLAUDIO BAGLIONI

Dopo aver conquistato l’ARENA DI VERONA

con 3 rivoluzionari show con palco al centro

GRANDE SUCCESSO IERI SERA A FIRENZE

PER LA PRIMA DELLE

OLTRE 40 IMPERDIBILI DATE

DI “AL CENTRO”

nelle principali arene indoor d’Italia per una

NOTTE DI NOTE LUNGA 50 ANNI

SOLD OUT TUTTI I CONCERTI NELLE CITTÀ DI

FIRENZE, ROMA, MILANO, PERUGIA, ACIREALE (CT), BARI, EBOLI e le prime due date a PADOVA

Dopo aver conquistato l’ARENA DI VERONA con i 3 rivoluzionari show di settembre, CLAUDIO BAGLIONI è di nuovo AL CENTRO! Infatti, ieri sera, martedì 16 ottobre, in un Nelson Mandela Forum di Firenze SOLD OUT, si è svolta la prima delle oltre 40 imperdibili date nelle principali arene indoor d’Italia.

Nelle arene indoor, grazie al palco al centro, il pubblico – disposto a 360 gradi – può ripercorrere insieme all’artista mezzo secolo di grande musica, grazie a una scaletta mozzafiato, con tutti i più grandi successi – per la prima volta – in ordine cronologico.

“AL CENTRO” – prodotto e organizzato da F&P Group – non celebra solo i 50 anni del rapporto tra CLAUDIO BAGLIONI e la musica, ma anche l’inesauribile e intenso rapporto tra la musica di Baglioni e il linguaggio, il costume e la cultura del nostro Paese.

Queste le date della prima parte del tour:

16 (SOLD OUT) e 17 (SOLD OUT) ottobre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE;

19 (SOLD OUT), 20 (SOLD OUT) e 21 (SOLD OUT) ottobre al Pala Lottomatica di ROMA;

23 e 24 ottobre al Pala Prometeo di ANCONA;

26 (SOLD OUT), 27 (SOLD OUT) e 28 (SOLD OUT) ottobre al Mediolanum Forum di MILANO;

30 ottobre (SOLD OUT) al Pala Barton di PERUGIA;

2 (SOLD OUT), 3 (SOLD OUT) e 4 (SOLD OUT) novembre al Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT);

6 (SOLD OUT), 7 (SOLD OUT) e 8 (SOLD OUT) novembre al Pala Florio di BARI;

10 (SOLD OUT) e 11 (SOLD OUT) novembre al Pala Sele di EBOLI (SA);

13 e 14 novembre all’Unipol Arena di BOLOGNA;

16 (SOLD OUT), 17 (SOLD OUT) e 18 novembre alla Kioene Arena di PADOVA;

20 e 21 novembreal Pala George di MONTICHIARI (BS);

23 e 24 novembre al Pala Alpitour di TORINO.

La seconda parte riprenderà a marzo 2019:

16 marzo al Modigliani Forum di LIVORNO;

20 marzo al Pala Decò di CASERTA;

23 marzo al Pal’Art Hotel diACIREALE (CT);

26 marzo al Palasport di REGGIO CALABRIA;

29 marzo al Pala Lottomatica di ROMA;

2 aprile a Pala Rubini Alma Arena di TRIESTE;

5 aprile al Forest National di BRUXELLES (inizio show ore 20.00 – info: www.gracialive.be);

7 aprile al Hallenstadion di ZURIGO (inizio show ore 19.00 – info: www.abc-production.ch);

9 aprile a RDS Stadium di GENOVA;

12 aprile al Mediolanum Forum di MILANO;

15 aprile al Pala Verde di TREVISO; 18 aprile all’Adriatic Arena diPESARO;

24 aprile al Nelson Mandela Forum di FIRENZE.

50 anni di storia rappresentano un lungo viaggio, fatto di incontri tra persone che non si conoscono e che dividono assieme un momento della loro vita, che possa durare un’ora, un giorno o 50 anni.

Tra i tanti elementi scenografici, la valigia, simbolo del viaggio per eccellenza, perché racchiude una piccola parte di ognuno, da proteggere e portare ovunque. Un’attenzione assoluta anche per tutti i dettagli, dalle luci e gli effetti speciali, come il video mapping su tutto il palco, ai costumi, con 20 cambi d’abito per gli artisti in scena.

Gli abiti di CLAUDIO BAGLIONI sono di ERMANNO SCERVINO.

Non solo musica, quindi, ma un vero spettacolo a 360°, con coreografie, scenografie mobili e movimenti innovativi che rappresentano gli stili del mondo della danza, del teatro e della rappresentazione mimica.

La regia teatrale e le coreografie portano la firma di Giuliano Peparini.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.fepgroup.it).

RTL 102.5 è radio partner dei live.

TIM è lo sponsor unico del tour di CLAUDIO BAGLIONI “AL CENTRO”. TIM affiancherà in tutte le tappe CLAUDIO BAGLIONI mettendo a disposizione la sua tecnologia per una serie di iniziative dedicate ai clienti che aderiscono a TIM Party ed ai fan dell’Artista.

Sul canale VEVO ufficiale di CLAUDIO BAGLIONI, è online l’emozionante video dal cast stellare di “AL CENTRO”, un brano strumentale composto appositamente per essere la colonna sonora di 50 anni di storia, in cui la musica è sempre AL CENTRO. Ancora una volta, CLAUDIO BAGLIONI torna a stupire e regala un’opera inedita ed emozionante al proprio pubblico: non un nuovo brano pop ma una vera e propria suite strumentale, che accompagnerà il tour straordinario “Al Centro”.

Il video, ideato da Guido Tognetti, vede alla regia di Gaetano Morbioli per Run Multimedia (cast a cura di Giovanna Salvatori per F&P Group) ed è visibile al seguente link: https://youtu.be/gbN9RMNZ-lQ

Un viaggio emozionale, tra musica e immagini, in cui la gente “comune”, diversa per età, cultura, provenienza, si unisce a uno spettacolare cast di attori italiani, che con affetto ed entusiasmo hanno deciso di partecipare alla realizzazione del video: Diego Abatantuono, Ambra Angiolini, Luca Argentero, Simona Cavallari, Pierfrancesco Favino, Isabella Ferrari, Ficarra e Picone, Claudia Gerini, Marco Giallini, Michelle Hunziker, Sabrina Impacciatore, Edoardo Leo, Milena Mancini e Vinicio Marchioni, Neri Marcorè, Giorgio Panariello, Rocco Papaleo, Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini, Rolando Ravello, Valeria Solarino.

