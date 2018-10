[COMUNICATO STAMPA] AL BANO: CON LOREDANA TROVATO EQUILIBRIO, ORA SONO SINGLE FELICE MA SAREBBE BELLISSIMO INNAMORARSI DI NUOVO

“Loredana Lecciso ha detto che non torneremo mai insieme ma che abbiamo trovato un equilibrio? Anche io la penso così, condivido il pensiero”. A parlare è Al Bano Carrisi, ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1,

il programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Ora sono felicemente single, ho una vita molto intensa, per ora non ho bisogno di nessuna compagna”. Le piacerebbe innamorarsi di nuovo? “Sarebbe bellissimo, so cosa vuol dire innamorarsi e quali effetti produce”.



