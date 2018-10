[COMUNICATO STAMPA] #MUSICA: Mercoledì 24OTT_ il live della band britannica PATAWAWA per l’unica data italiana all’APOLLO CLUB

Mercoledì 24 Ottobre @APOLLO Via Borsi 9, MILANO Dalle 21.30

La band britannica Patawawa sarà ospite dell’Apollo Club di Milano mercoledì 24 ottobre per l’unica data italiana. I Patawawa sono un trio DIY di Matlock (Inghilterra) che si sta ritagliando un posto sempre più di rilievo nella scena electro-indie mondiale. Hanno cominciato la loro carriera nel 2015 pubblicando singoli uno dietro l’altro: nu-disco, funk e downtempo liberamente ispirati al sound di fine anni ‘70 ma riadattato con classe e freschezza: dalla disco degli Chic al funk dei Talking Heads passando per la musica più moderna dei Two Door Cinema Club o dei Foals, dando vita a qualcosa di assolutamente inedito.

Dopo essere stati definiti dalla celebre rivista di musica NME la band rivelazione del 2017, quest’anno hanno pubblicato il loro primo EP “Bedroom”, che ha incontrato un grande interesse di stampa e radio, con la partecipazione a show radiofonici di Tom Robinson e Lauren Laverne della BBC 6 Music così come su Radio 1 con Huw Stephens. L’ APOLLO CLUB è il nuovo spazio multifunzionale che sta diventando l’icona’ di un modo diverso di proporre entertainment a Milano con i suoi grandi spazi che richiamano la tradizione nell’estetica, ma che propongono contemporaneità in tutte le sue forme: dal clubbing ai cocktail, dalla cucina al design. PATAWAWA

