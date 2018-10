Michael Bublé: Il portavoce dellʼartista ha smentito lʼaddio alla musica

Il mondo musicale può tirare un sospiro di sollievo…Niente ritiro per Michael Bublé. Il crooner canadese solo qualche giorno fa aveva annunciato l’addio alla musica in un’intervista rilasciata alla rivista “Weekend” del Daily Mail, ma è già arrivata la smentita da parte del suo entourage. “Michael Bublé non ha assolutamente nei suoi piani il ritiro. Non ero presente durante l’intervista ma (la dichiarazione) deve essere stata presa fuori contesto” ha dichiarato la portavoce Liz Rosenberg a “Insider”.