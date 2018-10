21/10/2018 – 14:00 #RAI1: DOMENICA IN Sesta puntata, con Massimo Ranieri, Elisabetta Gregoraci, Isabella Ferrari e Paolo Ruffini

La sesta puntata di ‘Domenica In’, il salotto domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier, si apre oggi 21 ottobre, alle 14, con un talk su un tema tornato di grande attualità come quello delle possibili adozioni da parte delle coppie omosessuali, alla luce della recente notizia della separazione tra Miguel Bosè e il suo ex compagno, che ha fatto scaturire un importante dibattito sul tema della assegnazione dei figli adottivi.

Tanto spazio alla musica e allo spettacolo con Massimo Ranieri che, oltre a cantare alcuni suoi successi, si esibirà in una bella interpretazione de ‘L’istrione’, ricordando Charles Aznavour recentemente scomparso.

Sarà poi la volta di Elisabetta Gregoraci, che si racconterà in una toccante intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua vita e della sua carriera, parlando di affetti, successo, famiglia e del suo bellissimo rapporto con il figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Isabella Ferrari, ospite nel salotto di Mara Venier, ricorderà due grandi personaggi molto significativi per la sua carriera, Gianni Boncompagni e Carlo Vanzina, oltre a parlare di due prossimi film in uscita che la vedono protagonista.

Paolo Ruffini tornerà insieme alla sua simpatica compagnia teatrale composta da ragazzi down e che ha ispirato il suo film ‘Up and Down’.

Tornerà il gioco del ‘tabellone’ e il ‘talent’, che avrà come protagonisti tre simpatici concorrenti con le loro esibizioni canore e non solo.

Per lo spazio da ‘donna a donna’, infine, Mara Venier incontrerà la signora Fabiola Bacci, la mamma di Jennifer Sterlecchini, uccisa a Pescara dal suo ex fidanzato nel dicembre 2016.

Redazione