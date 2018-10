[COMUNICATO STAMPA] ROBERTA BONANNO ha vinto il PREMIO MIA MARTINI 2018!

ROBERTA BONANNO

È la vincitrice del PREMIO MIA MARTINI 2018!

ROBERTA BONANNO è la vincitrice del “PREMIO MIA MARTINI 2018”! La cantante ha ricevuto questo importante riconoscimento a Bagnara Calabra (RC) lo scorso sabato 20 ottobre, nel corso della serata finale della manifestazione dedicata all’indimenticabile Mimì, giunta quest’anno alla sua 24°edizione.

Il direttore artistico Franco Fasano e il patron Nino Romeo hanno assegnato il premio a Roberta Bonanno “per continuare con la sua voce a difendere la squadra delle grandi interpreti della nostra musica e non solo”. La cantante si è poi esibita, accompagnata al piano dal M° Mario Rosini, in una sua interpretazione di “Notturno”, uno dei brani più emozionanti di Mia Martini.

«Desideravo da tempo poter far parte di questa squadra – racconta sul palco, grata e commossa, Roberta Bonanno – grazie a Franco Fasano, un amico, un maestro e un vero punto di riferimento per tutti gli artisti che sono qui ed anche per me! Grazie a Nino, di cuore. E grazie a questo Premio perché fare l’interprete non è facile: ci vuole tanta passione, felicità, gioia, ma soprattutto voglia di condivisione, perché la musica è questo!»

Dallo scorso giugno “IO E BONNIE”, il nuovo album di ROBERTA BONANNO, è disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming. Il disco è stato anticipato dal singolo “CONTROTENDENZA”, dal quale è stato tratto un video visibile a questo link www.youtube.com/watch?v=LeZh6kXmhvA .

Il disco è arrivato dopo due anni di lavoro in studio con la produzione di Carlo Delor e Alberto Boi per Advice Music e rappresenta il lavoro più intimo e personale della cantante.Le 9 tracce che compongono “IO E BONNIE” sono il racconto personale e sincero di tutte le esperienze vissute negli ultimi anni, nella vita personale e nella carriera artistica.Roberta e il suo alter-ego Bonnie si raccontano in canzoni piene di positività, ironia e con l’autoconsapevolezza di una ragazza che, avendo alle spalle un’esperienza ormai decennale nel mondo della musica, si può prendere la libertà di esprimere se stessa in tutte le sue sfaccettature, compiendo scelte e decisioni spesso in “controtendenza”.

Roberta Bonanno, nata a Milano nel 1985, ha partecipato alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi” nella stagione 2007-2008, arrivando seconda. L’anno successivo ha esordito nel mercato discografico con l’EP “Non ho più paura”, che ha ottenuto un notevole successo, piazzandosi alla decima posizione della classifica FIMI e al primo posto nella classifica ITunes. Nel 2010 ha pubblicato l’album omonimo “Roberta Bonanno”, all’interno del quale si trovano singoli di successo come “Sorelle d’Italia”, “Mat3matico” e “A Natale puoi”, contenuto nella riedizione natalizia “Roberta Bonanno – Christmas Edition”. Gli importanti risultati di vendita online le valgono il Premio “Miglior Artista Zimbalam dell’anno“, che le viene conferito in occasione del MEI (Meeting degli Indipendenti) nel novembre 2010. Gli anni successivi vedono la pubblicazione in digitale di diversi singoli: “Per un attimo”, Devi dirmi di sì” e “It’s oh so quiet”, brano che nel 2013 le vale il Premio FIM (Fiera Internazionale della Musica) “Miglior Interpretazione”. Roberta è attualmente tra i protagonisti di “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti in onda tutti i venerdì sera in prima serata.

Redazione