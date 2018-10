MUSICA: Noel Hogan dei Cranberries «Non c’è ragione per continuare senza Dolores. Questo è il nostro finale»

In The End uscirà all’inizio del prossimo anno e sarà il nuove e ultimo Album della band: «ed è così che ce ne andremo» dice Noel Hogan chitarrista e co-autore dei Cranberries in una lunga intervista pubblicata da RollingStone in cui si toccano vari momenti del successo della band, dagli esordi, al successo e poi allo shock della morte di Dolores O’Riordan per arrivare al nuovo album ‘In The End’ con brani inediti postumi alla morte della O’Riordan.

Nel nuovo album c’è una canzone che si chiama In The End come l’album, è l’ultimo pezzo in scaletta e in qualche modo riassume tutta la storia della band e rappresenta sicuramente la fine dei Cranberries:

“Nessuno di noi vuole fare altro, e siamo felici di poter dare ai nostri fan un ultimo album. E sai, abbiamo avuto una carriera fantastica, abbiamo scritto belle canzoni e bei dischi. Ho tanti ricordi meravigliosi, abbiamo vissuto esperienze che ci hanno cambiato per sempre. Le nostre vite non sarebbero state le stesse senza questa band. Ma i Cranberries sono quattro. Non c’è ragione per continuare senza Dolores. Questo è il nostro finale”.

