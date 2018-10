CS -Ritmoinlevare – Original Sicilian Style

RITMOINLEVARE

ORIGINAL SICILIAN STYLE

Gli Original Sicilian Style presentano “Ritmoinlevare”, il primo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album “Kuttigghiari”. Il brano, vuole rappresentare un inno alla musica Reggae, puntando ad esaltarne le peculiarità ed i benefici derivanti dal suo ascolto. Il testo di questa nuova canzone è un invito a dare un taglio ad inutili commenti e critiche e mettersi a saltare e cantare a squarcia gola, scacciando via i brutti pensieri. “Reggae Music from far away will show us the way” recita infatti la strofa finale del brano, “la musica reggae da lontano ci mostrerà il cammino”.

Prodotto da Jonio Culture

Edizioni Altipiani Roma

Direzione Artistica Lorca Assassina



Attori:

Protagonista Davide Ruffo

Marinaio #1 Luca La Rocca

Marinaio #2 Giuseppe Zappella

Ragazzo metro Fabrizio Guglielmo



Comparse:

Radek Ogrodniczak, Stelvio Albiani, Adina Dell’Ali, Giovanni Chindemi,Maria Claretta Ferlito, Giuseppe Dragotta, Gloria Garozzo, Michelangelo Bruno, Mirko Bianca e Graziana Crisci.



Regia:

Giulio Pulvirenti e Fabrizio Guglielmo



DOP:

Federico Panasiti



Operatore 1:

Massimiliano Càrastro

Operatore 2:

Federico Panisiti

Montaggio:

Massimiliano Càrastro e Giulio Pulvirenti

Color Correction:

Federico Panasiti

Segretaria di Edizione e Produzione:

Sabrina Monterosso

Produzione:

House of Meki, Fabrizio Guglielmo VideoMaker e Federico Panasiti Production



