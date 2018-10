MUSICA/Ermal Meta annuncia la collaborazione con il Gnu Quartet: “Metto lʼabito da sera alle mie canzoni e le porto nei teatri”

A far scoppiare l’amore tra Ermal e il Gnu Quartet è stato “Risorgimarche”, il festival curato da Neri Marcorè. “Quando ci andai a suonare rimasi impressionato da loro – ricorda – Arrivai che stavano suonando e pensavo fossero tantissimi visto l’impatto sonoro. Ho subito pensato che volevo collaborare con loro. Non avevo pensato a fare il tour nei teatri in questo modo, ma il destino si è messo in mezzo”. “ Dopo tre anni di concerti in elettrico a tutto spiano volevo fare una cosa diversa, rallentare per una questione di dinamiche – dice – In questo caso ci saranno diverse sfumature, una dinamica molto ampia, dal pianissimo al fortissimo. Suonando in teatri fantastici potremo suonare davvero “all’orecchio” del pubblico, con volumi incredibili, che in situazioni all’aperto non sono possibili “.

Gnu Quartet: “Il concerto sarà uno spettacolo con una rilettura dei brani di Ermal con una veste più acustica ma non classica. Noi siamo più simili a una band rock” avverte il mentre Meta sottolinea che “i pezzi tirati e veloci non li spaventano, anzi, sono partiti proprio da quelli nel mettere mano agli arrangiamenti. E io non vedo l’ora di fare i pezzi più ‘up'”.

“Prepareremo circa 30 pezzi da cui scegliere, cambiando set di sera in sera. Non è nemmeno escluso che qualche canzone la possa scegliere il pubblico – dicono -.Inoltre ci saranno dei pezzi della Fame di Camilla (la band in cui Ermal ha militato a inizio carriera – ndr) che non ho mai suonato dal vivo tranne che in quel periodo. E poi un paio di cover, dei Muse e dei Radiohead” . Invece nessun inedito: “Già così di lavoro ce n’è in abbondanza...”.