MUSICA: MARK KNOPFLER la leggenda dei Dire Straits, suonerà in Italia|SCOPRI LE DATE DEL TOUR ITALIANO!

Mark Knopfler torna in Italia con sette date da non perdere La leggenda dei Dire Straits, prossimo alla pubblicazione del nuovo album Down The Road Wherever (16 novembre), suonerà in Italia sette date imperdibili.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva il prossimo sabato 27 ottobre dalle 09.00 del mattino solo su virginradio.it!

10 maggio: Assago (Milano) – MediolanumForum

13 luglio: Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone)

17 luglio: Nichelino (Torino) – Palazzina di Caccia di Stupinigi

18 luglio: cattolica (Rimini) – Arena della Regina

20 luglio: Roma – Terme di Caracalla

21 luglio: Roma – Terme di Caracalla

22 luglio: Verona – Arena

Mark dice “Le mie canzoni sono fatte per essere eseguite live. Amo tutto il processo di scriverle da solo per poi registrarle insieme alla band ma alla fine la parte migliore sta nel suonarle dal vivo davanti a un pubblico. Mi piace tutto il circo, il viaggiare da città a città, e interagire con questo gruppo di musicisti è un piacere assoluto. Non vedo l’ora”.

Knopfler, che ha registrato Down The Road Wherever nel studio British Grove, a Londra, si esibirà in tour con una band allargata a dieci elementi, la maggior parte dei quali ha già lavorato con lui per più di venti anni: Guy Fletcher (tastiere), Richard Bennett (chitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauto), John McCusker (violino e cittern), Glenn Worf (basso), Danny Cummings (percussioni) e Ian Thomas (batteria). I nuovi elementi sono Graeme Blebins (sax) e Tom Walsh (tromba). [F.teVirgin Radio]

Redazione