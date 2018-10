26/10/2018 – 21:25 #RAI1: “TALE E QUALE SHOW” Primo gran finale|Affiancano la giuria Lucia Ocone e Nino Frassica

E’ tutto pronto agli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma per il primo gran finale di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti.

La settima puntata, in onda in diretta venerdì 26 ottobre alle 21.25, vedrà difatti la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show, 8° edizione”. Ma il programma non finirà così: da venerdì 2 novembre sul palco vedremo infatti i primi classificati di quest’ottava edizione che “sfideranno” a colpi d’imitazioni alcuni grandi protagonisti del 2017 per una gara nella gara fino alla finalissima del 23 novembre, giorno in cui ci sarà il “Campione di Tale e Quale Show 2018”.

Ma questa settima puntata sarà davvero tutta da gustare anche per via della presenza in giuria di Nino Frassica e Lucia Ocone che dunque si aggiungeranno a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Altra “chicca”, la doppia imitazione di Mina che sarà “rappresentata”, in due momenti diversi della carriera, da Roberta Bonanno e Alessandra Drusian. È la seconda volta nella storia dello show che nella stessa serata sarà rappresentato lo stesso big (proprio in questa edizione Claudio Baglioni è stato “riprodotto” da Antonio Mezzancella e Giovanni Vernia).

Dunque, al termine di questo settimo appuntamento ci sarà il nuovo “Campione di Tale e Quale Show, 8° edizione”. La classifica provvisoria vede in testa Antonio Mezzancella, tallonato in seconda e terza posizione rispettivamente da Alessandra Drusian e Roberta Bonanno. Ma i punti di distanza sono davvero pochissimi e non sono da escludere anche incredibili ribaltoni. E i punti a disposizione varranno ancora di più perché in palio non c’è solo il titolo del vincitore che sarà decretato nel corso di questa settima puntata, ma anche la possibilità di continuare l’avventura nei prossimi 4 appuntamenti per arrivare alla “nomina” del “Campione di Tale e Quale Show 2018”.

Vediamo dunque in quali star dovranno “immedesimarsi” i 12 protagonisti del programma: come anticipato, la Bonanno e la Drusian vestiranno i panni di Mina in due momenti distinti della sua carriera, Andrea Agresti diventerà Jon Bon Jovi, Matilde Brandi sarà impegnata con Lorella Cuccarini, Massimo Di Cataldo si metterà alla prova con Sting, Antonella Elia si trasformerà nel fumetto di Jessica Rabbit, Mario Ermito sarà Fausto Leali, Vladimir Luxuria se la vedrà con Patty Pravo, Antonio Mezzancella avrà le sembianze di Francesco Renga, Guendalina Tavassi si scatenerà con Irene Grandi, Raimondo Todaro dovrà imitare Rod Stewart e Giovanni Vernia Renzo Arbore.

La cronaca della sesta puntata ha visto la vittoria di Vladimir Luxuria-Ivan Cattaneo (Una zebra a pois), seconda posizione per Guendalina Tavassi-Bianca Atzei (Ora esisti solo tu), terza piazza per Antonio Mezzancella-Edoardo Bennato (L’isola che non c’è).

