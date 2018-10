[COMUNICATI] TV, GLI ARDITI ACCOSTAMENTI DI LICIA COLO’: CONTE? MI FA VENIRE IN MENTE UN PASTORE TEDESCO, SALVINI UN TORO, DI MAIO UNA VOLPE. (VIDEO)

“Quale animale mi fa venire in mente Salvini? Uno che prende le cose con forza, diciamo un toro”. Licia Colò, tra i volti tv più noti per quanto riguarda i programmi dedicati alla natura, ha risposto così alle domande dei conduttori di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, che le chiedevano degli accostamenti tra il mondo animale, da lei studiato a fondo, e quello della politica. Chi le fa venire in mente, invece, Luigi Di Maio? “Uno più furbillo: una volpe”. E il premier Giuseppe Conte? “Un cane”. Un cane? “Si, ed è una cosa bellissima per me. Un pastore tedesco”. Ma come mai? “Perché – ha detto a Rai Radio1 -, mi sembra uno credibile, equilibrato e serio”. Chi le fa venire in mente Matteo Renzi? “Fatemi un’altra domanda…” Non le piace Renzi? “No, non mi è mai piaciuto, non mi ha mai ricevuta quando gli ho chiesto un incontro per parlargli di ambiente. Glielo ho chiesto prima e dopo la sua elezione: non mi ha nemmeno mai risposto”.

VIDEO / CLICCA QUI PER L. COLO’ A RADIO1 UN GIORNO DA PECORA: https://www.filemail.com/t/Emb9iP4S

Da Redazione@ungiornodapecora