28/10/2018 – 20:35 #RAI1 “CHE TEMPO CHE FA” Andrea Bocelli ospite con il figlio Matteo da Fabio Fazio

Domenica 28 ottobre ospite di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio in onda dalle 20.35 su Rai1, Andrea Bocelli accompagnato dal figlio Matteo Bocelli.

Il repertorio del grande artista, ha toccato il miliardo di streaming in tutto il mondo alla vigilia dell’uscita del nuovo album pop di inediti “Sì” dove duetta con star internazionali del calibro di Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban, e per la prima volta insieme a suo figlio Matteo Bocelli su “Fall On Me”.

Che Tempo che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Francesco Piccolo e di Stefano Faure, Giacomo Freri e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttore esecutivo Rai Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Max Giammarrusti.

Redazione