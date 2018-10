MARCO CARTA a “Domenica Live”: “Sono omosessuale. Deve essere normale poterlo dire”|DOMANI ESCE IL SUO NUOVO SINGOLO

“Sono felicissimo, mi sento molto più leggero”. È un Marco Carta finalmente libero e più tranquillo quello che ha appena qualche ora fa ha fatto outing a Domenica Live «Essere liberi è impagabile: dire le cose quando e come vuoi tu, questa è la mia priorità. Le mie omissioni e il mio silenzio erano da rispettare, ora siamo qui a parlare, anche se non dovrebbe esserci niente da dire» .

Il cantante sardo per la prima volta ufficialmente dice di essere innamorato e ha voglia di “gridarlo” a tutti: “È un percorso, non facile e diverso per tutti. io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo” e quindi parla del suo nuovo singolo, che uscirà domani che si intitola Una foto di me e di te e che ha fatto da imput alla rivelazione:

«Nel mio prossimo disco, che esce lunedì, racconto anche il primo bacio, quello che mi ha cambiato la vita. Non il primo bacio dato a scuola, ma il primo che ho dato a un uomo, alla persona che amavo»

e poi:

«C’è chi si sente subito pronto e chi ha bisogno tempo. Soffrivo perché non potevo camminare per strada con la persona che amavo. Questa è una scelta di libertà. Lo ha fatto anche Tiziano Ferro? Ora è più libero anche nella musica. È facile cadere nella banalità, ma ora mi sento pronto e sicuro».

Alla rivelazione del cantante sardo è seguita la considerazione di Barbara D’Urso che tra le righe ammette l’esistenza ancora di un pregiudizio dilagante sul tema: “In Italia (e non solo) questo che hai fatto è considerato un evento. Purtroppo pochi artisti hanno il coraggio di farlo, è pieno di artisti che hanno un tipo di vita nel privato e invece pubblicamente ne dimostrano un’altra, facendosi fotografare con una ragazza perché è molto meglio fare finta di essere eterosessuali in questo lavoro”.

Redazione