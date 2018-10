MUSICA: CULTURE CLUB dopo diciannove anni tornano con un nuovo Album”LIFE” |VIDEO

E’ uscito il 26 ottobre nelle radio “LIFE”, il nuovo singolo di Boy George and The Culture Club, che dà il titolo al nuovo album uscito (stessa data) per BMG. Dal loro inizio nel 1981, i Culture Club han venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo, e sono stati riconosciuti come un’ istituzione britannica vincitrice del Grammy Award con tanti singoli di successo tra i quali: “Do You Really Want to Hurt Me”, “Karma Chameleon”, “Church Of The Poison Mind”, “Victims”, “It’s A Miracle” e “The War Song”. Il gruppo è capitanato dal cantante e cantautore Boy George, universalmente amato come uno degli artisti più iconici della musica. Roy Hay, Mikey Craig e Jon Moss completano la rimanente formazione originale. Essendo la prima band multirazziale con un frontman dichiaratamente gay, i Culture Club hanno stabilito molti record e si sono affermati come icone della storia musicale e della cultura popolare britannica. La band si è riunita nel 2014 e ha intrapreso due tour sold out in tutto il mondo nei due anni successivi.

‘LIFE’ album track listing:

God & Love

Bad Blood

Human Zoo

Let Somebody Love You

What Does Sorry Mean

Runaway Train

Resting Bitch Face

Different Man

Oil & Water

More Than Silence

Life

Redazione