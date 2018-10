“DOMENICA LIVE” con il 15.9% di share BATTE “DOMENICA IN” che si ferma al 15,40%.

Questa settimana Domenica Live è in testa negli ascoltiTv-auditel: nella “gara” di ascolti tra i due maggiori programmi di intrattenimento Barbara D’Urso ha avuto la meglio. I due programmi in sovrapposizione hanno registrato: il 15,90% di share (Domenica Live) e il 15,40% di share (Domenica In) che è stata vista da 2.717.000 telespettatori.

Nella puntata di ieri 28 ottobre, tra gli ospiti di Domenica Live, Marco Carta, che ha scelto il programma di Barbara D’Urso per il suo coming out e annunciare l’uscita del suo nuovo singolo, oggi lunedì 29 ottobre.

A Domenica In, Mara Venier ha intervistato Lino Banfi, Nino D’Angelo e Alessandro Gassman e poi Carlotta Mantovan, moglie di Frizzi . Con Carlotta, Mara Venier ha condiviso la commozione nel ricordo di Fabrizio Frizzi con la sua solita delicatezza e umanità che tanto piace al pubblico.

