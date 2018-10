GRANDE FRATELLO VIP: PACE FATTA TRA JANE ALEXANDER E ALESSANDRO CECCHI PAONE

L’atteggiamento di Alessandro Cecchi Paone (che si è scagliato, a più riprese, contro Jane e Elia per la liaison nata tra i due) continua a “disturbare” Jane che approfitta del momento del lavaggio dei piatti per ritornare sull’episodio:

“Ammetti che c’è stata una reazione da parte tua infinitamente troppo aggressiva da parte tua verso me ed Elia. Il tuo tono mi ha sorpreso e deluso, non credo che anche tu abbia fatto una bella figura, tra l’altro parlando di mio figlio. Questo non l’accetto, l’aggressività verso me avrà fatto male a mio figlio più di quanto è successo qua dentro. Mi sono sorpresa che nessun uomo mi abbia difeso dalle tue aggressioni verbali”. – Si sfoga Jane

Ma Cecchi Paone coglie l’occasione per scusarsi:

“Escluderei dal discorso Elia, posso dire che sui modi hai perfettamente ragione, mi scuso, ho ecceduto. Sui contenuti non mi permetto più di entrare. Rifletto che quella volta sono partito per la tangente”.

Jane accetta le scuse, la pace tra i due viene quindi suggellata con un bacio.