MUSICA: Lauv supera 30 milioni di streams con “There’s No Way” feat. Julia Michaels

Superati i 30 milioni di streams su Spotify per la nuova hit dell’autore di I Like Me Better

Ari Staprans Leff aka LAUV, 23 anni, autore, cantante produttore, è una delle nuove stelle del panorama artistico internazionale.

Agli inizi della sua carriera ha preferito lavorare come autore e cantante per artisti noti e tra queste esperienze possiamo citare il featuring nel recente singolo di Dj Snake, “A Different Way”, successo mondiale che ha raggiunto il disco d’oro anche in Italia a metà Aprile; è stato co-autore di “No Promises”, successo globale di Cheat Codes & Demi Lovato e anche di “Boys” per Charlie XCX.

La sua popolarità nel web cresce a dismisura grazie al suo singolo “I Like Me Better“: supera mezzo miliardo di streams diventando una hit mondiale ed arrivando a totalizzare più di un miliardo di streams complessive come artista Spotify.

“There’s No Way” è il suo nuovo disco featuring Julia Michaels: con oltre 30 milioni di streams Spotify e il supporto di importanti network radiofonici a livello mondiale si appresta a diventare l’ennesima hit dell’artista americano!

Redazione