TV, MENGACCI: NON SONO L’ANTI ISOARDI, DESTINI MIEI E DI SALVINI SI INCROCIANO, LUI ERA UNO YUPPIE COI CAPELLI LUNGHI..

“Io l’anti Isoardi perché condurrà un programma che va in onda in contemporanea con la Prova del Cuoco? Assolutamente no, non posso competere con una corazzata come Rai1 col mio modesto programma su Rete4, sarei un folle”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Davide Mengacci, attualmente in tv dalle 11.30 alle 13 con Ricette all’Italiana, programma condiviso con Anna Moroni, storico volto de La Prova del Cuoco.

La sua strada e quella di Matteo Salvini si incrociano di nuovo: lo tenne a battesimo nel lontano 1993, quando l’attuale vicepremier fece il concorrente al suo Pranzo è Servito, e oggi torna in tv nel programma che ‘sfida’ la sua compagna Elisa Isoardi. “E’ del tutto casuale ma in 33 anni di lavoro mi è capitato spesso di incontrare personaggi che poi ho rivisto nel corso degli anni”. Com’era il Salvin giovanissimo? “Un ragazzotto di belle speranze, sembrava uno yuppie coi capelli lunghi”.

Da Redazione@ungiornodapecora