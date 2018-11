02/11/2018 – 21:25 #RAI1: TALE E QUALE SHOW Parte la caccia al titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2018”, quarto giudice Gabriele Cirilli

Manca poco alla messa in onda, oggi venerdì 2 novembre, del torneo dei campioni di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy che anche in questa edizione si sta confermando leader assoluto degli ascolti del prime time. L’ottava puntata andrà in onda come di consueto dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma a partire dalle 21.25.

Dopo la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show, 8° edizione” avvenuta una settimana fa e che ha visto la vittoria di Antonio Mezzancella, comincia con questo nuovo appuntamento la corsa verso la finalissima del 23 novembre.

Nelle ultime quattro puntate sul palco dello Studio 5 si “sfideranno” i primi 4 uomini e le le prime tre donne in classifica di quest’ottava edizione (Antonio Mezzancella, Alessandra Drusian, Roberta Bonanno, Giovanni Vernia, Massimo Di Cataldo, Andrea Agresti e Vladimir Luxuria) e alcuni grandi protagonisti della settima (Valeria Altobelli, Federico Angelucci, Filippo Bisciglia, Alessia Macari e Annalisa Minetti). Per un totale di 12 protagonisti, divisi equamente tra uomini e donne. Conti alla mano, sono stati eliminati Mario Ermito, Antonella Elia (comunque vincitrice della settima puntata con l’interpretazione del cartone animato di Jessica Rabbit), Guendalina Tavassi, Raimondo Todaro e Matilde Brandi.

Tutti quanti si metteranno dunque nuovamente in gioco, cercando di entrare quanto più possibile nei personaggi dei big della musica nazionale e internazionale dei quali dovranno imitare voce, portamento e stile. Cantando esclusivamente in diretta e con la voce dal vivo. L’obiettivo? Conquistare la fiducia di una giuria di eccellenza, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Per l’occasione ci sarà Gabriele Cirilli nei panni del quarto giudice. Un gradito ritorno per l’attore, che ha preso parte alle precedenti sette edizioni del varietà, la prima volta come “imitatore” e in seguito come protagonista delle “missioni impossibili”.

“Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è http://www.taleequaleshow.rai.it

Redazione