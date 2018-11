BARBARA D’URSO: Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori |”La sfida della domenica non è certo a livello personale”

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Barbara D’Urso spiega perchè i suoi sentimenti per Mara Venier, l’altra signora della domenica pomeriggio, si sono raffeddati tanto da esprimersi al passato. Ecco cosa ha raccontato:

“A Mara volevo bene e Mara, ne sono certa, voleva bene a me. Ma c’è un aspetto umano che non rientra nella sfida professionale e che per questo fa male: mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli. Ed è ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l’hanno scritto diversi siti. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale. Che il mio competitor sia Pippo Baudo, Cristina Parodi o Mara, io faccio il mio programma e penso al mio pubblico che negli anni continua a restare fedele e a regalarci un grande successo”.