[C.S.] Virginio ospite ad Osaka al festival “Italia Amore Mio”

VIRGINIO

A OSAKA, GIAPPONE, OSPITE DEL FESTIVAL

“ITALIA, AMORE MIO!”

CHE SI TERRÀ IL 3 E 4 NOVEMBRE

La Camera del Commercio Italiana in Giappone presenta il Festival ITALIA, AMORE MIO! e ospita tre live elettroacustici del cantautore italiano.

Dopo Tokyo e Nagoya la Camera di Commercio italiana in Giappone organizza l’ultima tappa della terza edizione di “Italia, Amore Mio!”, il più grande festival dedicato all’Italia organizzato in Giappone. L’evento, che ogni edizione registra 50.000 partecipanti in due giornate, porta il made in Italy anche a Osaka, il 3 e 4 novembre.

In questa nuova edizione Virginio sarà protagonista dell’evento musicale con tre live elettroacustici, accompagnato da Vincenzo Angrisani alla chitarra e loop-station.

Il 26 Ottobre Virginio ha pubblicato per iMean Music (la nuova etichetta discografica di Roberto Mancinelli) e Believe Digital, il suo nuovo singolo, RISCHIAMO TUTTO, scritto insieme a GianLuigi Fazio che ne è anche il produttore e che segue il singolo estivo Semplifica, esordito in top 20 su iTunes e in top 15 su Spotify.

Il video ufficiale, girato tra Liverpool e NewYork, è disponibile sul canale Vevo dell’artista e porta la firma del regista Alessandro Congiu.

Virginio, reduce anche dal successo estivo del brano “E STA A TE” di Laura Pausini, di cui è coautore, dagli opening act del suo Fatti Sentire World Tour e dai live tenutisi a NewYork in questi ultimi giorni, racconta così la sua partecipazione a “Italia, Amore Mio!”:

“Sono stato a Tokyo la scorsa estate, ospite di un progetto di rock-progressivo, e me ne sono innamorato.

Così quando La Pina (Radio Deejay) mi ha chiesto se poteva suggerirmi a Davide Fantoni, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Giappone, per questo festival stupendo, dove sono già stati tanti altri colleghi cantanti e cantautori, sono stato entusiasta e davvero curioso.

È un’occasione stupenda poter presentare anche la musica italiana di oggi, oltre agli intramontabili classici che tutti ovviamente conoscono.

Mi piace poi l’idea di cantare e suonare dal vivo la mia musica in un Paese così lontano e diverso, ma dalla sensibilità altrettanto delicata e importante.

So che il Giappone ama la cultura italiana, anche quella musicale, e non vedo l’ora di cantare a Osaka!”

Virginio | Biografia

Virginio nel 2006 partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Davvero” scritto da lui stesso, dopo aver ottenuto un contratto con la “Universal Music Italy” , e pubblica il suo primo album che porta come titolo il suo nome.

A questo affianca anche la sua carriera di autore scrivendo per diversi artisti italiani tra cui Paola e Chiara per le quali firma “Milleluci” , title track del loro album.

Nel 2011 vince il programma tv “Amici” e pubblica l’EP “Finalmente” (disco d’oro e vincitore del Wind Music Award) e successivamente l’album “Ovunque” , dove collabora anche con autori internazionali del calibro di Gary Barlow dei Take That e partecipa all’edizione di “Amici Big”.

In seguito Laura Pausini sceglie due sue canzoni come singoli del Greatest Hits per i 20 anni di carriera e il primo singolo, “Limpido” , viene cantato da Laura con l’artista internazionale Kylie Minogue e porta la firma su musica e testo di Virginio .

Nel frattempo scrive anche con Elisa per Francesca Michielin , per Chiara , per Raf e per Lorenzo Fragola , tra gli altri.

Durante i suoi viaggi a New York, chiamato oltreoceano dall’editore Roberto Mancinelli, Virginio scrive con autori come Andy Marvel (Celin Dion) e Dimitri Ehlirch (Moby), ma anche Jesse Harris (Grammy winner con Norah Jones).

A fine 2015 pubblica il brano “Hercules” scritto a New York , per interrompere momentaneamente l’attesa del suo nuovo album.

Corrado Rustici a luglio 2017 vuole Virginio come special guest vocale per la reunion dei “Cervello” , gruppo di rock progressivo, nel concerto sold out tenutosi a Tokyo , in Giappone, che diventa un album live pubblicato all’inizio del 2018 nel Paese del Sol Levante e da cui verrà presto pubblicato anche un dvd-live anche nel resto del mondo.

Ora Virginio prosegue il lavoro sul suo nuovo album e nel frattempo collabora alla scrittura su importanti progetti per nomi della musica, tra cui il nuovo album di Laura Pausini , “Fatti Sentire”, in cui è autore di tre brani: “E.STA.A.TE” , “Fantastico (Fai quello che sei)” e “Il caso è chiuso” .

L’estate 2018 ha segnato il suo ritorno sulle note del nuovo singolo “ Semplifica ”, che ha esordito in top 20 su iTunes e in top 15 su Spotify.

Ora tocca al nuovo singolo , RISCHIAMO TUTTO , scritto con GianLuigi Fazio, anche produttore del brano, ha già esordito in top 30 su iTunes.

Il video ufficiale, girato dal regista Alessandro Congiu tra Liverpool e NewYork, è sul canale Vevo di Virginio.