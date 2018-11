DARIO ARGENTO SU ASIA: A #XFACTOR ERA LA PIU’ BRAVA, ORA STA BENE, AFFETTO PERSONE LA COMMUOVE, CONTRO DI LEI COMPLOTTO DI PIU’ PERSONE (video)

“Asia sta molto bene, ride, scherza ed è piena di vivacità. Mi è dispiaciuto non vederla ad X Factor, lei era la più brava”. A parlare è Dario Argento, ospite il 1° novembre, di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Vede ancora X Factor? “No, non lo vedevo di solito, l’ho visto quest’anno perché c’era lei”.

Come sta ora sua figlia? “Asia è più tranquilla, c’è una grande partecipazione della gente nei suoi confronti, le persone la fermano e le dicono ‘sto con te’. Al ristorante l’altra sera, una persona le ha detto ‘sto con te Asia!” e a lei sono venute le lacrime agli occhi…”

Alla luce di quanto accaduto, non avrebbe preferito che sua figlia conducesse una vita più tranquilla, magari da impiegata? “No, noi siamo una famiglia di persone che hanno sempre fatto spettacolo, cinema, fin dal mio bisnonno”.

Ad oggi come valuta le parole di Jimmy Bennet nei confronti di sua figlia? “Lui è una persona particolare, in questa vicenda c’è qualcosa che non funziona, che non va”.

Lei ha parlato di un complotto. “Penso che potrebbe esserci”.

Da parte di chi? “Dei soliti – ha detto a Un Giorno da Pecora il regista – di quelli che ce l’hanno con Asia, di tanti, non solo di una persona”.

Da Redazione Un giorno da pecora