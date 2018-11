MUSICA: MARCO MENGONI A NOVEMBRE FUORI IL NUOVO ALBUM “Atlantico” in 5 versioni più vinile|Dal 29NOV_ TRE GIORNI DI EVENTI A MILANO

Arriva il 30 novembre il nuovo album di Marco Mengoni “ATLANTICO” già in pre-order e pre-save sulle piattaforme digitali.

L’Album (Sony Music) anticipato dall’uscita dei due singoli “Voglio” e “Buona vita”, conterrà 15 tracce e oltre alla versione standard sarà disponibile in ben 5 edizioni speciali da collezione con cinque copertine diverse e una bonus track esclusiva. Ancora, la versione in vinile, in esclusiva autografata su Amazon nel formato 2LP del doppio album

Le deluxe edition si intitoleranno:

“Atlantico – Attraverso la gente”, “Atlantico – Filtro di coscienza”, “Atlantico – Immersione emotiva”, “Atlantico – Oceano di esperienza” e “Atlantico – Piano unico”. E poi ci sarà la versione in vinile in esclusiva autografata su Amazon nel formato 2LP del doppio album

Nell’album ci sono collaborazioni con Tom Walker, artista britannico che ha raggiunto un grande successo con la sua “Leave a light on”, e Vanessa Da Mata, cantautrice brasiliana vincitrice di un Latin grammy award.

Per la promozione dell’album Marco Mengoni ha ideato “L’Atlantico fest – Attraversa la musica”, tre giorni di eventi in programma a Milano a partire dal 29 novembre. Un progetto musicale unico nel suo genere che per la prima volta si traduce in occasioni di incontro, di osservazione e di condivisione, un nuovo modo di ascoltare la musica attraverso esperienze diverse rivolte a tutto il pubblico.

Redazione