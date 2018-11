MUSICA: Annalisa è Best Italian Act a Emas 2018 per lei “Un anno da incorniciare”

Annalisa è la vincitrice del “Best italian act” agli Mtv Emas 2018. Unica donna in lizza, ha avuto la meglio su Calcutta, Ghali, Liberato e Shade e si è aggiudicata il premio di quest’anno come miglior artista italiano.

“Roba che non ci credo neanche io. Quanto sono felice? Grazie davvero a tutti, significa tantissimo”. Grazie a tutte le persone che mi hanno votato, a quelle che sostengono da anni e a chi mi vuole bene. Grazie Mtv e grazie a tutte le persone che hanno lavorato con me in questo anno da incorniciare, sono felicissima”.

Redazione