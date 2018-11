05/11/2018 – 00:50 #RAI1: S’E’ FATTA NOTTE Ospiti Paolo Ruffini e Costantino Vitagliano

Oggi, Lunedì 5 novembre su Rai1, attorno alle 24.50, nuovo appuntamento con ‘S’è fatta notte‘, il programma condotto da Maurizio Costanzo.

Ai tavolini del bar ci sarà Paolo Ruffini, a teatro con una compagnia molto speciale: “Sono ragazzi con la Sindrome di Down ma secondo me hanno la Sindrome di ‘Up’ perché sono risolti e molto felici. Ho imparato molto da questa capacità che hanno di dare del tu alla vita. Hanno a che fare con la felicità e la normalità molto più di tanta gente che incontro durante la giornata”. Con lui Costantino Vitagliano in una veste inedita. Smessi i panni del bello e dannato, è un uomo nuovo: oggi racconta di come il successo gli abbia cambiato la vita, tanto da costringerlo a scappare. Ma anche della donna che gli ha fatto perdere la testa, sua figlia Ayla, che ha da poco compiuto 3 anni. La rinascita ad iniziare dagli affetti più veri, dagli amici di una vita che non l’hanno mai abbandonato e dalla sua nuova famiglia.