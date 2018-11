DOMENICA LIVE:Sfuma la partecipazione di Al Bano per un malore improvviso ma poi arriva la notizia che parte per la Cina

Montecatini (PT), Al Bano Carrisi. 2013-04-03. © Massimo Sestini

L’annunciata partecipazione di Al Bano Carrisi nella puntata di domenica 3 novembre a Domenica Live, salotto di Barbara D’Urso, era tanto attesa ma è sfumata per un malore del cantante di Cellino San Marco. A darne notizia, in diretta, la stessa conduttrice a inizio puntata che ha annunciato che il cantante non si è presentato in aeroporto perchè colpito da malore dopo il concerto di sabato sera a Zurigo, dove Al Bano insieme a Romina Power ha tenuto un concerto nell’ambito dell’evento “La notte italiana“.

Ecco le parole di Barbara D’Urso:

“Siamo molto preoccupati – ma Al Bano non si è presentato in aeroporto, ci hanno detto che si è sentito male. Quando siamo arrivati in aeroporto non l’abbiamo visto, l’autore lo ha chiamato e ha risposto un suo amico e ci ha detto che è stato male questa notte. ‘Ha avuto un malore dopo il concerto. Stiamo aspettando i medici’, testuali parole.Poi il silenzio”.

Poi la D’Urso ha aggiunto che la presenza di Al Bano nel suo programma era stata confermata fino alla sera prima .

“Abbiamo lavorato insieme fino alle 20.30 prima del suo concerto. Noi siamo rimasti al lavoro fino all’una di notte, noi della produzione, per alcuni servizi che lui voleva”

La redazione del programma ha quindi inviato a Zurigo, un proprio inviato per avere ulteriori notizie ed è così che Barbara, in diretta, è venuta a conoscenza del lancio di una notizia Ansa che ha smentito il malore lasciando perplessa la conduttrice. Questo il testo dell’Ansa:

“Dallo staff e dai familiari di Albano Carrisi giungono notizie rassicuranti sul suo stato di salute tanto che è confermata, per il momento, la partenza per la Cina prevista per domani per un tour di concerti – Il chiarimento giunge dopo la notizia sul presunto malore che avrebbe colpito il cantante pugliese, di cui ha parlato in diretta tv Barbara D’Urso nel riferire che il cantante non avrebbe più partecipato alla trasmissione, così come annunciato”.

Immediata la risposta della conduttrice che ha subito puntualizzato con scetticismo:

“Presunto malore? Ci hanno risposto al suo cellulare dicendo che stavano aspettando i medici. O è presunto il malore o è presunto l’amico che ci ha risposto al telefono. Noi siamo in buona fede e siamo felici che Al Bano stia bene. Anzi, vi dirò di più se è in partenza per la Cina e vuole gli diamo pure tutti i filmati che abbiamo fatto per lui. Così li mostra”.

