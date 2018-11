Tornano le Super Classifiche Top del MEI dedicate alla musica indipendente italiana, ogni mese quattro classifiche aggiornate che accendono l’attenzione sul meglio della produzione musicale indipendente. La Indie Music Like la classifica di tendenza e gradimento più longeva d’Italia, diffusa da centinaia di radio e webzine che ora approda su Spotify e diventa una playlist con il meglio dell’indie italiano. Il meglio dell’ultimo mese ha visto sul podio Piotta, Kutso e Ruggero de I Timidi. La Video Indie Music Like con i video indipendenti più cliccati, che registra l’exploit di Andrea e Matteo Bocelli, Thegiornalisti e Ultimo. La SuperIndies, che fra i dischi di alto gradimento nell’ultimo mese ha visto in testa Vasco Brondi, e sul podio Gazzelle e Frah Quintale, mentre fra le label il trio è quello di Bomba Dischi, Carosello e Sugar. La SuperLive in cui The Zen Circus primeggiano fra i concerti insieme a Kutso e Ruggero de I Timidi, mentre fra i club è in testa la Latteria Molloy, seguita da Circolo Magnolia e The Cage e fra i festival, premi e contest il Premio Tenco, seguito dal Premio dei Premi e dal Premio Bianca Daponte. La Indie Music Like è anche su Spotify clicca qui per ascoltare