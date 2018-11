Sebastian Melo Taveira, ex allievo di Amici, nel cast di Magic Mike Live London, spettacolo danzante e acrobatico, conquista Londra!

Sebastian Melo Taveira, il ballerino dalla fluente chioma di Amici sarà uno dei protagonisti di Magic Mike Live London, spettacolo danzante e acrobatico che, da questo mese, gli permetterà di esibirsi al teatro Hippodrome Casino della città londinese. Sebastian farà parte di un cast di artisti provenienti da tutto il mondo e grazie al suo talento e capacità di comunicare con il corpo, la sua immagine è stata scelta della produzione di Magic Mike Live London per promuovere lo spettacolo come mostra con orgoglio lo stesso Sebastian sui social nell’indicare un enorme manifesto pubblicitario dello show affisso in una parete di una delle tante linee metropolitane di Londra, con lui stampato sopra.

Sebastian fin da Amici era evidentemente un talento destinato a crescere, dopo l’esperienza nel talent, infatti, durante l’ultima puntata del serale, catalizzò l’attenzione di Eleonora Abbagnato in persona che le propose una parte nel suo spettacolo mondiale. L’anno successivo, come molti sanno, divenne a pieno titolo un membro del cast dei ballerini professionisti di Amici.

