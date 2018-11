ASIA ARGENTO E FABRIZIO CORONA coppia a sorpresa|Lʼattrice mercoledì 7 novembre si racconta in tv da Chiambretti| IL COMMENTO DI GILETTI

“Ci siamo conosciuti per lavoro e quando ci siamo incontrati una chiacchierata di due minuti si è prolungata due ore. Quando parlavamo, senza alcuna barriera, ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia. Spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c’è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia“, racconta Asia Argento in un’intervista a ‘Chi’ corredata da un servizio che riprende i due a pranzo insieme. Anche mia madre mi ha detto: “Non fidarti di lui”, però, che cosa devo fare? Ci dipingono come dannati” ma “la nostra è solo rabbia”.

“Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace“.

Asia riguardo alla sua esclusione da “X Factor” commenta: «Dall’esterno è facile pensare “tanto sono ricchi e famosi”, ma io ho perso un lavoro. Mantengo da sola due figli, pago un mutuo, sto vivendo un periodo di insicurezza finanziaria. Non riesco a non pensare che dietro ci sia un “movimento” contro di me che viene da lontano. Sky? Non ce l’ho con loro. Il mio sogno? Lavorare con Maria De Filippi”.

Su loro si esprime Massimo Giletti:”Sono due personaggi che divodono: nella loro relazione dovranno trovare la volontà di cambiare perché o si salvano a vicenda o esplodono”, Fabrizio: è un ragazzo intelligente con molte anime, ha una grande forza autodistruttrice, ma anche una straordinaria capacità di rinascere. A volte innesca cortocircuiti pericolosissimi che lo portano a ferire le persone cui vuole bene, ma per questo credo che vada capito anziché giudicato. È un ragazzo che ha bisogno di affetto, ma al tempo stesso lo respinge perché è sempre in fuga da se stesso. Asia: è una donna di grande temperamento che, a volte, si espone a compagnie sbagliate, non capendo che solo in se stessa può trovare la forza di salvarsi. ‘E’ molto coraggiosa, si è messa in gioco denunciando Weinstein e ha messo la faccia di fronte alle accuse di Bennett, è una “pasionaria” che ama salire sulle navi in tempesta e vivere sul filo di lana. Pensa che gli amori banali siano inutili e che le relazioni debbano essere stimolanti, e qui di stimoli mi sembra che ne abbia fin troppi’.

Mercoledì 7 novembre Asia sarà ospite di Piero Chiambretti nel nuovo appuntamento di “#CR4 – La Repubblica delle donne”, in prima serata su Retequattro. L’attrice in un’intervista esclusiva si confesserà raccontando i retroscena dell’inaspettata relazione con Fabrizio Corona. La Argento parlerà quindi apertamente, per la prima volta, di questo nuovo rapporto affettivo, che rappresenta per lei uno spiraglio di serenità. Negli ultimi mesi infatti ha vissuto un periodo di grande travaglio mediatico e personale: dalla partecipazione al Movimento #MeToo fino alle accuse di molestie da parte dell’attore Jimmy Bennett.

Redazione