Fabrizio Corona minaccioso avverte Ilary Blasi: “Er caciattaro sta arrivando con la verità…”

Sono passate due settimane dalla lite televisiva tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi avvenuta nel corso di una diretta del GF VIP e nel frattempo ci sono state pure le scuse da parte dell’ex paparazzo a Totti, che su Instangram scriveva (senza mai menzionare sua moglie): “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status symbol e le cose effimere. Tu facevi il tuo lavoro con passione, come io facevo il mio, pur essendo moralmente criticabile, ma era pur sempre il mio lavoro e io lo amavo. Mi dispiace per ciò che è successo e mi dispiace per te e per i tuoi figli. La mia stima rimane immutata e mi lega a te un ricordo indelebile, le emozioni che ci hai fatto vivere, a me e ai detenuti della cella 116, quel giorno durante la tua ultima partita, nel tuo stadio, con la tua maglia, mentre davi il tuo addio al calcio. Onore a te capitano, continuo a stimare te e rispettare te e i tuoi figli”.

Scuse che in qualche hanno fatto pensare ad una velata “archiviazione” dell’episodio “lite”in tv, ma ora smentita da una nuova minaccia di Corona alla Blasi sempre su Instangram, a far intendere che lui “non dimentica”: Er caciattaro sta arrivando con la verità…

