08/11/2018 – 21:20 #RAI2: PECHINO EXPRESS. AVVENTURE IN AFRICA Le coppie in gara a caccia della semifinale

L’ottava puntata di “Pechino Express. Avventura in Africa”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), in onda giovedì 8 novembre alle 21.20 con la conduzione di Costantino della Gherardesca ha come obiettivo principale, qualificarsi per le semifinali in programma tra sette giorni.

A tre appuntamenti dalla fine del programma, dunque, tutti i viaggiatori cominciano a pensare seriamente alla vittoria finale. E anche questa puntata sarà all’insegna di tante missioni adrenaliniche che le coppie rimaste in gara dovranno portare a termine, scegliendo le migliori strategie per avere la meglio gli uni sugli altri.

Sarà per l’ultima settimana la Tanzania a ospitare le avventure dei protagonisti per un totale di 242 chilometri. Per la precisione, si partirà dalla perla dell’Oceano Indiano: Zanzibar. Qui Costantino comunicherà due notizie ai protagonisti, tra le quali quella che in questa tappa non sarà presente la temuta busta nera.

Le coppie prenderanno il via da Stone Town e attraverseranno l’isola con missioni e traguardi intermedi costellati di bonus e vantaggi per la qualificazione fino all’ultima corsa che decreterà l’eliminazione certa di una coppia. La prima missione, comunque, varrà uno splendido bonus e la prima qualificazione per la semifinale in programma tra una settimana in Sud Africa. Gli altri viaggiatori dovranno invece raggiungere le rovine del Palazzo Maruhubi dove attendere la prossima missione.

In seguito ci si dirigerà verso la Mbweni Historical Anglican Church di Kiembe Samaki.

Qui le coppie troveranno le indicazioni per raggiungere il traguardo della Prova Vantaggio. Al termine, tutti dovranno trovare un alloggio dove trascorrere la notte.

L’indomani, Costantino farà riprendere la corsa verso la Kizimbani Spice Farm dove ci sarà una prova da sostenere legata alle spezie di Zanzibar. Chi avrà vinto la Prova Vantaggio deciderà a quali coppie assegnare due zavorre. Terminata questa missione, i viaggiatori dovranno raggiungere la spiaggia di Jambiani: qui si terrà una prova al termine della quale riceveranno l’indirizzo del terzo traguardo. La coppia che arriverà per prima sarà la seconda a qualificarsi per il Sud Africa, mentre quelle rimaste in gara dovranno affrontare nuove missioni per poter continuare a essere protagonisti almeno nella nona puntata.

Ai nastri di partenza della puntata vedremo “sfidarsi” Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar), Le Signore della Tv (Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta), I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella), Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti), I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso) e Le Sare (Sarah Balivo e Sara Ventura). Eliminati in precedenza I Promessi Sposi (Riccardo Di Pasquale e Roberta Giarrusso), I Mattutini (Marcello Cirillo e Adriana Volpe) e Gli Alieni (Roberto Meloni e Simone Morandi).

Il programma, oltre a twitter, ha la sua pagina ufficiale su Facebook e un profilo su instagram. L’occasione buona per interagire con i concorrenti del programma e vedere foto e video inediti creati appositamente. Sito ufficiale: http://pechinoexpress.rai.it.

