08/11/2018 – 21:25 #RAI1: “L’ALLIEVA 2” Due nuovi casi per Alice…

Terzo appuntamento con la fiction “L’Allieva 2“, giovedì 8 novembre alle 21.25 su Rai1, interpretata da Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Giorgio Marchesi, Dario Aita, Tullio Solenghi, Michele Di Mauro, Francesca Agostini, Emmanuele Aita e la regia di Fabrizio Costa.

Nel primo episodio intitolato L’acaro rosso, Alice confessa a Claudio quello che è successo con Einardi. L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero cattura l’interesse dell’allieva: la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Sul fronte sentimentale, intanto, Conforti non cessa le ostilità, mentre Einardi continua il suo corteggiamento. Alice si sente sempre più confusa.

Nel secondo episodio dal titolo Prison Blues, il delitto di un giovane detenuto libico porta Alice a contatto con il mondo penitenziario, Claudio cerca di riavvicinarsi alla ragazza. ma le intromissioni di Einardi non fanno che alimentate le incomprensioni. Alice deve ammettere che la corte del brillante PM le fa piacere e, quando l’uomo la invita a passare un fine settimana in campagna, la ragazza accetta. Le cose, però, non andranno come aveva sperato…