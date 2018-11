[COMUNICATO STAMPA] DAVIDE VAN DE SFROOS: al via da dicembre il tour teatrale “Tour de Nocc” Prevendite disponibili su Ticketone a partire da domani.

DAVIDE VAN DE SFROOS

AL VIA DA DICEMBRE IL TOUR TEATRALE

“TOUR DE NOCC”

in scaletta i brani più famosi del suo repertorio

presentati in veste totalmente rivisitata e ballate inedite

PREVENDITE DISPONIBILI SU TICKETONE A PARTIRE DA DOMANI

Al via da dicembre “TOUR DE NOCC”, il nuovo tour teatrale del cantautore e scrittore DAVIDE VAN DE SFROOS che vedrà in scaletta, oltre ai brani più famosi del suo repertorio in veste totalmente rivisitata, alcune ballate inedite mai eseguite prima.

L’artista darà vita ad un grande e unico spettacolo in grado di ricreare una suggestiva atmosfera teatrale notturna con sfumature swing e jazz. Per l’occasione, Davide Van De Sfroos sarà accompagnato sul palco dai musicisti Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang).

«Voglio celebrare il mio passato nascosto proponendo delle ballate dimenticate sotto i lampioni e dare uno sguardo al futuro – racconta Davide Van De Sfroos – un viaggio notturno alla ricerca dei brani nei cassetti dimenticati. Una musica che cercherà di ritracciare ombre familiari con tinte nuove».

Queste le data del tour in continuo aggiornamento:

Sabato 29 dicembre – Teatro Cenacolo Francescano, LECCO (Piazzale dei Cappuccini, 3);

Venerdì 4 gennaio – Pentagono, BORMIO (Via Alessandro Manzoni, 22);

Giovedì 15 gennaio – Teatro Argentia, GORGONZOLA (Via Giacomo Matteotti, 30);

Sabato 29 gennaio – Teatro Cagnoni, VIGEVANO (Corso Vittorio Emanuele II);

Venerdì 1 febbraio – Teatro Auditorio, CASSANO MAGNAGO (Piazza S. Giulio, 1);

Sabato 9 febbraio – Sala Teatro LAC, LUGANO (Piazza Bernardino Luini 6);

Sabato 23 febbraio – Creberg, BERGAMO (Via Pizzo della Presolana);

Giovedì 14 marzo – Teatro Ciak, MILANO (Viale Puglie, 26);

Venerdì 15 marzo – Teatro Openjobmetis, VARESE (Piazza della Repubblica);

Venerdì 22 marzo – Teatro Sociale, COMO (Via Vincenzo Bellini, 3).

I biglietti dei concerti saranno disponibili in prevendita, dalle ore 16.00, su Ticketone a partire da domani, venerdì 9 novembre, e sui circuiti interni dei teatri.

