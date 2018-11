Dopo il grande successo di “Noi Casomai”

TIROMANCINO

DA VENERDÌ IN RADIO IL NUOVO SINGOLO

“SALE AMORE E VENTO”

estratto dal disco “FINO A QUI”

A GENNAIO AL VIA L’ATTESO TOUR TEATRALE

“FINO A QUI – IN TOUR”

Uno spettacolo emozionante ed imperdibile di musica ed immagini.

Arricchito, per la prima volta, dal suono della straordinaria

ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA

Dopo il grande successo dei TIROMANCINO con il brano “NOI CASOMAI”, da venerdì 9 novembre sarà in radio “Sale Amore e Vento”, il nuovo intenso singolo dalle atmosfere latine, che mette in risalto le doti chitarristiche di Federico Zampaglione.

«Una notte ho sognato di essere un pericoloso narcotrafficante, una sorta di El Chapo – racconta Federico Zampaglione – Ne combinavo di tutti i colori e ad accompagnare le mie gesta c’era una musica molto Ranchera, scandita da note di chitarra. Era una melodia dolce e in contrasto con il sogno, fatto di pericolose scorribande e sparatorie. Appena mi sono svegliato… ancora parzialmente nel ruolo del drug lord, sono corso a prendere la chitarra e “Sale, Amore e Vento” era lì…nota per nota, parola per parola. L’ avevo trasportata dal sogno alla realtà».

“Sale, amore e vento” è estratto dal nuovo album “Fino a qui” che i TIROMANCINO, con l’inconfondibile forza e sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione e il loro suono unico e ricercato, porteranno in tour da gennaio nei principali teatri italiani, per la prima volta insieme ad una grande orchestra: la “Ensemble Symphony Orchestra“.

“FINO A QUI- IN TOUR” si preannuncia pieno di sorprese! Prodotto da Trident Music, i TIROMANCINO coinvolgeranno il pubblico con un sound inedito regalando ai fan uno show audio-visivo di pura emozione. Sono previste infatti numerose alchimie tra musica e immagini, considerando la capacità registica di Zampaglione, espressa in film molto apprezzati in tutto il mondo.

«È il concerto della vita – dichiara Federico Zampaglione – vi aspettiamo in tanti per condividere questo momento bellissimo con ognuno di voi».

Protagonisti sul palco: Federico Zampaglione (voce, chitarra, pianoforte, percussioni), Antonio Marcucci (chitarre e cori), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte, tastiere e campionatori).

Queste le prime date del tour “Fino a qui”:

19 GENNAIO – Pala Riviera di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (data zero)

21 GENNAIO – Teatro Verdi di FIRENZE

26 GENNAIO – Teatro Manzoni di BOLOGNA

27 GENNAIO – Teatro Colosseo di TORINO

28 GENNAIO – Teatro Civico di LA SPEZIA

3 FEBBRAIO – Teatro Arcimboldi di MILANO

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone.

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale del tour .

È attualmente nei negozi e in digitale l’ultimo progetto discografico dei TIROMANCINO, “Fino a qui” (Sony Music Italy) composto da 4 brani inediti (tra cui la hit “Noi Casomai”) e 12 tra le canzoni più significative della band risuonate, riarrangiate e reinterpretate da Federico Zampaglione insieme a grandi nomi della musica italiana! L’album, uscito il 28 settembre, ha debuttato al vertice della classifica dei dischi più venduti (Fimi/GfK) e al primo posto su iTunes ricevendo oltre all’entusiasmo dei fan, anche grande consenso di critica.

Disponibile in versione CD e in versione doppio VINILE, “Fino a qui” racchiude 30 anni di musica e parole ripercorrendo la storia di una band che si è sempre distinta per la ricerca di suoni particolari, arrangiamenti sperimentali e testi innovativi capaci di emozionare nel profondo.

Prodotto e arrangiato da Federico Zampaglione e Antonio Marcucci, l’album vanta la partecipazione di Jovanotti, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Elisa e Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra, Thegiornalisti, Calcutta, Luca Carboni. Presente nel disco anche un cameo della piccola LINDA, figlia di Federico.