[COMUNICATO STAMPA] CANNELLA: Fuori il videoclip del singolo “Venerdì” (live sul GRA) per Honiro Rookies

Fuori il videoclip del singolo “Venerdì” di Cannella

Cannella è il nuovo artista della Honiro Rookies, l’anticamera ufficiale alla Honiro Label e, il primo progetto Indie-Pop.

“Venerdì” – dichiara Cannella – é un brano al quale sono particolarmente affezionato, ogni volta che lo riascolto mi riporta al periodo in cui l’ho scritto e mi trasmette qualcosa di forte, cosa che non é per nulla scontata.

Quando ho scritto “Venerdì” ricordo che mi portavo dentro una serie di cose successe in quel periodo che sommate l’una con l’altra mi stavano soffocando, quindi mi sono messo lá e ho gettato tutto quanto su musica, come sono solito fare, il risultato appunto é questo racconto super personale che passa da una cosa all’altra senza neanche badare troppo a quanto una cosa possa essere coerente con l’altra, é un flusso di coscienza disordinato che però mi ha aiutato a rimettere in ordine tutto e senz’altro a sentirmi meglio

Alla fine la musica oltre ad essere bella di per sé per me ha sempre avuto anche delle funzioni terapeutiche, sia farla che ascoltarla, quindi senz’altro in questo caso é stato così. Abbiamo deciso di uscire con una versione live sul GRA perché amo questo posto, ci vado spesso la notte e mi fa riflettere tanto, il suono delle centinaia di macchine che passano sotto il cavalcavia mi rimanda molto al flusso di coscienza di cui parlavo prima, mi calma, quindi ho deciso di utilizzare questa location sia per un fattore estetico, sia per una roba mia personale e di cantarla dal vivo perché sicuramente é il brano più adatto per un esperimento del genere,

CANNELLA