10/11/2018 – 17:55 #RAI GULP: GULP MUSIC Protagonista della puntata: Biondo

è il protagonista della nuova puntata di “La trasmissione, condotta dal rapper e youtuber Shade, ospita uno degli artisti italiani r’n’b più amati dai ragazzi.presenta il nuovo album “Ego”, che è stato anticipato dal singolo “Vodka”. L’artista risponderà anche alle domande dei ragazzi arrivate per lui attraverso i social network di Rai Gulp.Per la rubrica dedicata alle performance dal vivo c’è Ultimo con tre brani in esclusiva registrati in occasione sul suo recente concerto al Palalottomatica di Roma. “Gulp Music” si potrà rivedere in replica anche la domenica, sempre alle 17.55 e su RaiPlay. Gulp Music è un programma di Marcello Villella condotto da Shade. Per interagire con il programma www.raigulp.rai.it . Twitter @RaiGulp.Facebook www.facebook.com/RaiGulp