11/11/2018 #CANALE5: A DOMENICA LIVE OSPITI LOREDANA LECCISO, GESSICA NOTARO, MARCO CARTA, LA MARCHESA D’ARAGONA, MARIA MONSE’ e tanti altri

Dopo l’ospitata andata buca di Al Bano Carrisi, sarà ospite di Barbara D’Urso nell’appuntamento di domenica 11 novembre, su Canale5, Loredana Lecciso. Ma non solo, la conduttrice avrà nel suo studio anche l’ex miss sfregiata con l’acido dal suo fidanzato e simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, Gessica Notaro. Poi, ancora una volta a distanza di due settimane dal suo coming out, Marco Carta, che recentemente ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Una foto di me e di te che sta registrando un buon riscontro nelle vendite. L’immancabile Marchesa d’Aragona, all’anagrafe Daniela Del Secco, nobile “per identificazione certificata” che si sottoporrà alla macchina della verità e si presterà ad un confronto diretto con una delle sue più grandi accusatrici, Maria Monsè,ultima eliminata del Grande Fratello Vip. Infine tanti altri ospiti ed esclusive nel consueto talk show targato Canale 5.

