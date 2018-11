11/11/2018 – 14:00 #RAI1: “DOMENICA IN” Tra gli ospiti:Asia Argento, Jerry Calà, Giampaolo Morelli

Attorno a maghi, cartomanti e sensitivi ruota un vero e proprio giro di affari. Se ne occuperà Domenica In, condotto da Mara Venier, nel talk di apertura della nona puntata in onda domenica 11 novembre dalle 14 su Rai1. In diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, di magia e denaro parleranno in studio con Mara il Mago Otelma, Solange, Rosario Trefiletti, Francesca Barra e Giampiero Mughini.

Grande attesa per l’ arrivo negli studi di ‘Domenica In’ di Asia Argento, protagonista del recente ‘scoop’ che la vede sulle copertine di tutti i magazine. L’attrice si racconterà a tutto tondo in una lunga intervista con Mara Venier.

Altro momento da non perdere l’incontro tra Mara e Jerry Calà, il popolare attore e cabarettista, ex compagno e marito della conduttrice, ripercorrerà le tappe della sua lunga carriera e si racconterà tra aneddoti, filmati, foto del cuore e una esibizione in studio con l’ orchestra diretta da Stefano Magnanensi.

L’ attore Giampaolo Morelli interverrà per presentare la nuova serie “L’ispettore Coliandro” in onda su Rai2, per 4 puntate, da mercoledì 14 novembre.

La storia di questa settimana avrà come protagonista la signora Santina D’Alessandro, mamma del cameraman palermitano Mario Biondo, morto a Madrid nel 2013 in circostanze misteriose.

Ci sarà anche spazio per il gossip con le ultime news della settimana commentate in studio da Mara Venier insieme a Guillermo Mariotto, Simona Izzo, Azzurra Della Penna. La regia è di Sergio Colabona.