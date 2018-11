EMMA, #TAKAGI&KETRA, #ENNE tra i primi artisti che saliranno sul palco del grande party che chiuderà la #MilanoMusicWeek2018 il 25 NOVEMBRE

BILLBOARD ITALIA

porta alla Milano Music Week

EMMA

TAKAGI & KETRA e ENNE

25 NOVEMBRE – BASE DI MILANO

BILLBOARD ITALIA svela i primi artisti che saliranno sul palco del grande party che, il 25 novembre al Base di Milano, chiuderà la Milano Music Week: EMMA, con la sua inconfondibile voce e grinta, i producer multi platino TAKAGI & KETRA, ENNE, il primo artista della loro nuova etichetta PLTNM Squad.

La serata “Milano Music Week Official Closing Party by Billboard” si preannuncia come una delle più attese della settimana della musica. Le porte apriranno alle ore 21.00, ingresso gratuito previa iscrizione (fino ad esaurimento posti) scaricando o aggiornando l’App di Billboard Italia a partire dal 16 novembre 2018 (per iOS e Android).

Ma non è finita qui, perché nuovi nomi di questa imperdibile line up d’eccezione saranno svelati nei prossimi giorni. L’occasione per festeggiare è infatti doppia: non solo la chiusura di un’importante rassegna della città meneghina ma anche il primo compleanno di Billboard Italia, la prima edizione europea di uno dei brand musicali più influenti al mondo.

#billboarditalia #milanomusicweek #mmw18 #musiccitymilano

Ancora una volta, a fianco di Billboard Italia, ci sarà SEAT, la casa automobilistica main sponsor dell’evento, che ha messo la musica al centro della sua comunicazione accompagnando il grande hub creativo attraverso i più importanti eventi musicali in programma quest’anno.

Ma sono ancora tanti i regali che Billboard Italia ha deciso di fare al suo pubblico. Primo fra tutti, sempre in partnership con SEAT, la possibilità di incontrare di persona durante la Milano Music Week il protagonista della cover story del prossimo numero di Billboard Italia. Chi sarà l’artista misterioso? Sarà possibile scoprirlo in edicola dal 14 novembre! Maggiori informazioni per iscriversi all’iniziativa saranno svelate sui canali social di Billboard Italia e SEAT Italia.

Billboard è arrivato in Italia un anno fa, con l’obiettivo di creare una piattaforma multimediale capace di avvicinare il mondo dell’industria discografica, delle major, degli indipendenti, delle radio e degli artisti al grande pubblico. Oggi è una grande famiglia che unisce massima competenza a semplicità di comunicazione, in cui gli artisti si sentono a casa loro.

A portare in Italia Billboard è stata Parcle Group, media company di Milano. La sua esperienza nella realizzazione di contenuti si unisce a un’autentica passione per lo sviluppo di nuove tecnologie digitali. L’approccio data-driven di Parcle rappresenta la chiave per la pianificazione di soluzioni di advertising su misura per i bisogni di ogni specifico brand.

MILANO MUSIC WEEK, seconda edizione della settimana dedicata alla musica pop e alla sua filiera curata da Luca De Gennaro a Milano dal 19 al 25 novembre 2018, è un progetto ideato e promosso da Comune di Milano, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Assomusica (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori).

