GFVIP: LORY DEL SANTO “…Sono dovuta fuggire addirittura da chi è più vicino a me nella famiglia. Quelli ti criticano di più degli altri“. 

Lory Del Santo ha pianto dentro la casa del Grande Fratello Vip ripensando alla sua famiglia. Secondo il suo racconto molte persone vicine alla sua famiglia dopo la scomparsa del figlio l’hanno criticata in uno dei momenti più difficili della sua vita, costringendola a fuggire. Lory ammette di aver trovato maggiore comprensione nei concorrenti del Grande Fratello Vip: “Qui sento una protezione assoluta, mi sento protetta da tutte le notizie che ti arrivano, i messaggi bomba che non ti aspetti. Non solo i messaggi di chi non conosci, ma soprattutto di chi fa parte della tua famiglia. Alla fine sono proprio quelli che ti buttano giù. Tu ti aspetti solidarietà da chi ti è vicino e invece sono proprio loro che ti bombardardano di messaggi negativi. Sono dovuta fuggire addirittura da chi è più vicino a me nella famiglia. Quelli ti criticano di più degli altri“.

Le parole di Lory sono state accompagnate da qualche lacrima e hanno commosso Ivan, Giulia Provvedi, Andrea e Francesco.

Redazione